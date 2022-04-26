Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok

26.04.2022 23:47
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı TV programında Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konuma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin heyecanla beklediği "Milli Muharip Uçak" projesine de değinen Demir, "Tecrübemiz az ama inancımız çok. İdeallerimiz büyük. Bu projeyi yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen savunma sistemi araçları yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlara imza attı. TRT Haber'e konuk olan Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli savunma projelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU PROJEYİ YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) oldukça iddialı bir proje olduğunu söyleyen Demir, "Tecrübemiz az ama inancımız çok. İdeallerimiz büyük. Bu projeyi yapmakta kararlıyız" dedi.

"KESİNLİKLE ŞÜPHEMİZ YOK"

"Bu uçağı yapabilir miyiz?" sorusuna İsmail Demir şu yanıtı verdi: "O soru kesinlikle geçerli bir soru değil. Yapabilecek mi sorusu tamamen anlamı olmayan, bizim açımızdan anlamsız ve yeri olmayan bir soru. Kesinlikle şüphemiz yok. Milletimiz de gençlerimiz de emin olsunlar. Şu anda o işle ilgili gece gündüz çalışan mühendislerimiz var."

2023 YILINDA HANGARDAN ÇIKACAK

MMU'nun 2023 yılında hangardan ilk çıkışını yapacağını aktaran Demir şöyle devam etti: "2023'ü biz Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih olarak ortaya koyduk. 2025'te de ilk uçuşumuzu inşallah yapmayı planlıyoruz. HÜRJET'imizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz."

"BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR"

"ATAK-2" olarak da adlandırılan "T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" projesi hakkında Demir şunları kaydetti: "ATAK-2 daha ağır. Taşıma kapasitesi hemen hemen iki katına çıkıyor. Helikopteri operasyona gönderdiğinizde onun etkinliği vurucu gücüyle alakalı. Hem kendini koruma sistemi hem vurucu sistemi olacak. Bunlar helikoptere epey ağırlık bindirirler. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyeti olan bir helikopter olacak. ATAK'larımızın başarısı dünyada malum. Dünyada sınıfında en iyi bir iki helikopter arasında sayılıyor. Birçok ülkeden talep var. ATAK ortak bir proje. Satılması durumunda Amerika izin veriyor ya da vermiyor. Böyle olduğunda hani yerliydi diyorlar. Bu da bir süreçtir. Gurur duymamız gerekirken aşağılamaya yönelik hareketler doğru değil. Motor sürecine biz ne zaman başladık? Soruları sorarken insaflı olmak gerekiyor. Bir müddet sonra motor nerede diyen arkadaşlarımızın alacağı cevapları da göreceğiz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı!
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