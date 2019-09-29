Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA...
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Hindistan'da trenin çarptığı fil ağır yaralandı Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu verilen 16 yaşındaki genç kız cinsel istismara uğradı iddiası