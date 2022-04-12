Rusya- Ukrayna savaşından sonra İstanbul Boğazı ve Karadeniz'den peş peşe mayın bulunduğu yönünde haberler geliyordu. Mayınların patlamadan etkisiz hale getirilmesi için ANKA İHA'ları kullanılıyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırdıklarını belirterek, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Teknoloji › Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti - Son Dakika