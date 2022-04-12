Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti

12.04.2022 18:27

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşından sonra İstanbul Boğazı ve Karadeniz'den peş peşe mayın bulunduğu yönünde haberler geliyordu. Mayınların patlamadan etkisiz hale getirilmesi için ANKA İHA'ları kullanılıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti'

"DENİZDE SÜRÜKLENEN SERSERİ MAYINLARI ANKA İHA'LARI TESPİT EDİYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırdıklarını belirterek, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" dedi.

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İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Simurg, Mayın, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti - Son Dakika


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