Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye geldi. Demir, Kocaeli'deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi'ne gerçekleştirdi. Demir'e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı'nın açılış törenine katılacak. - KOCAELİ
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