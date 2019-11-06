Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye geldi. Demir, Kocaeli'deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi'ne gerçekleştirdi. Demir'e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı'nın açılış törenine katılacak. - KOCAELİ

İsmail Demir, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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