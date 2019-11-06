Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi
Son Dakika Yerel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdiKOCAELİ - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

KOCAELİ - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye geldi. Demir, Kocaeli'deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi'ne gerçekleştirdi. Demir'e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

İsmail Demir, Kocaeli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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