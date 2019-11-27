Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ' MPT-76 sayısı 52 bini geçti' - Son Dakika
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
6 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.
SSB Başkanı Demir sosyal medyada paylaştığı klip de "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" dedi.
Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı