Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ' MPT-76 sayısı 52 bini geçti' - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

SSB Başkanı Demir sosyal medyada paylaştığı klip de "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: MPT-76 sayısı 52 bini geçti

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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