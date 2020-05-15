Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi İlk yerli MR cihazı için çalışmalar sürüyor Türk Savunma Sanayii, tecrübesini sağlık teknolojilerinde gösteriyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN ve Bilkent Ulusal...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi

İlk yerli MR cihazı için çalışmalar sürüyor

Türk Savunma Sanayii, tecrübesini sağlık teknolojilerinde gösteriyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN ve Bilkent Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, beraberinde Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile Bilkent Üniversitesi UMRAM'ı ziyaret etti. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Ataları'ın da bulunduğu ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, Aselsan ve Bilkent UMRAM'ın birlikte ilk prototipini geliştirdiği yerli MR cihazını inceledi. Savunma sanayiinin sağlık sektörüne katkılarına değinen Başkan Demir, "ASELSAN bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil X-Ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca savunma sanayii olarak hasta bakımı, tanı kiti, veri ve görüntü işleme üzerine ARGE çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Savunma sanayiinde geliştirilen teknolojilerin çoklu kullanımı açısından çeşitli projelerin devam ettiğini belirten Demir, "Bugünlerde gündem olan pandemi ile beraber sağlık sektöründeki çalışmalar öne çıkmış durumda. Bunun ilk örneği de solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle, bir KOBİ şirketimizle iki büyük savunma sanayii şirketimiz bir araya gelerek bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor. Ama çalışmalar sadece bundan ibaret değil. ASELSAN'ın zaten çalışmakta olduğu 5 adet daha cihaz vardı. ASELSAN bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil X-Ray cihazı, ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yine Başkanlığımız bünyesinde ultraviyole dezenfektan konularında, hem maske hem diğer ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Bunun yanında AR-GE başlığı olarak savunma sanayiinin tetiklediği birkaç başlık daha var. Bunların başında hasta bakımı ve monitör edilmesi ile ilgili teknolojilerin geliştirildiği çalışmalarımız var. Yine hasta tanı ve veri kiti oluşturmayla ilgili çalışma var. Diğer taraftan veri işleme, görüntü işleme, bunların akıllı sistemlerle, derin öğrenmeyle geliştirilecek yöntemlerle yaklaşımların ortaya çıkarıldığı teknolojiler var. Bunların çoklu olarak devam ettirildiğini söylemek mümkün. Çünkü burada uygulanan teknolojiler aynı zamanda savunma sanayiinde geliştirilen bazı temel teknolojilerin uygulanmasını içerdiği gibi geliştirilen teknolojilerin savunmaya doğrudan etkileri de var. Gerek savunma alanında askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin sorunları gerekse öğrenilen elektronik, veri işleme, görüntü işleme ve programlama teknikleriyle ilgili sağlık sektöründe ortak çalışmanın oluşturulacağı bir alan görmüş durumdayız. Sağlık bu çoklu kullanım alanlarının başlangıcı olarak düşünülebilir ve şu anda gündeme gelmesi hasebiyle kamuoyunun gündemine taşınan konular. Ancak bunun yanında enerji, çeşitli hassas tesis ve sistem koruma çalışmaları, çeşitli dağıtım sistemlerinin monitör edilmesi ve otomatik kontrolünün sağlanması, iletişim sistemleri ve buna ilaveten oluşacak siber güvenlik alanı, iletişim alanı, çeşitli alanlarda oluşan teknolojilerin çoklu kullanımı ile ilgili de devletin de çeşitli birimleriyle temas halinde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı

Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkenin gündeminde daha sıcak tutulması gerektiğinin altını çizen İsmail Demir, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sağlık konusunda bu beş ürünle yola çıkan ASELSAN'ın yanında gerek yazılım sistemleri gerek çeşitli veri işleme ve görüntü işleme sitemleriyle ilgili diğer şirketlerimizle çalışmalarının sonuçlarını yakında görmüş olacağız. Burada mühim olan bir Milli Teknoloji Hamlesi konusunun ülkenin gündeminde daha sıcak tutulması ve ülkede geliştirilen her alandaki teknolojilerin çoklu kullanımının ve hızlı bir yol almanın sağlanması olarak görüyoruz. İnşallah bunu savunma sanayii olduğu gibi diğer sanayi alanları ile de yakın işbirliği ile sürdüreceğiz. Bunun temel unsurlarından birisi de aslında bilim ve teknolojiyi buluşturmak, bir arada yürütmek ve bunu uygulamaya geçirmek. Bunun da tabii yuvası malumunuz araştırma kurumları, üniversiteler. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Bilkent Üniversitesi UMRAM ve çeşitli araştırma merkezleri de yine yakından işbirliği yaptığımız yapılar arasında. Çeşitli üniversitelerle bu anlamda çalışmalarımız da sürmekte. Yani bilgi ve teknoloji gelecek. Biz bu geleceği gençlerimizle beraber yatırım yapmaya devam ediyoruz. Savunma sanayii de inşallah bunun öncülüğünü yapmaya devam edecek."

İsmail Demir, Aselsan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi - Son Dakika
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