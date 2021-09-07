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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu: Hedefimiz 5 yıl - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu: Hedefimiz 5 yıl

07.09.2021 07:24

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında yerli S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, Türkiye'nin S-400 ayarında bir savunma sistemi üretmesi için hedeflerinin 5 yıl olduğunu ifade etti.

Savunma sanayii alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek, dünyada oyun kurucu haline gelen Türkiye, Amerika'yla sorun yaşadığı S-400'ler benzeri savunma sistemi üretmek için harekete geçti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin S-400'e benzer bir hava savunma sistemini üretmesi için 5 yıl gibi bir hedef koyduklarını ifade etti.

"ATMACA'NIN KARADAN KARAYA ATILACAK OLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Atmaca'ya yeni donanımlar eklemeyi hedeflediklerini de belirten Demir, "Kabiliyetler önemli, çeşitli alanlar var. Ülkemizin 3 sene önce hava savunma sistemi yoktu. Hava savunma sistemi deyince akla S-400'ler gelecek ama hava savunma konusu kademelidir. Uzun menzilli nokta atış yapabilecek füzeler, Atmaca'nın karadan karaya atılacak olanı üzerinde çalışıyoruz. Elektronik harpte çok önemli ürünler sahaya vermeye başladık. Çeşitli prototipler geliştirmeye devam ediyoruz. Bazılarını geliştirmeye, bazılarını envantere eklemeye çalışıyoruz. S-400 ayarında bir savunma sistemini yerli olarak yapmak için hedefimiz 5 yıl" dedi.

"İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR"

Savunmadaki ihraçlarla ilgili konuşan Demir, "Savunma sanayi ihracı olayı tek başına ticari bir olay değil. Bir çok faktörü ilgilendiren bir olay. Şunu ihraç ediyorum deyip ihraç edemiyorsunuz. İzin alınması gerekiyor. İhraç ettiğiniz ürenle ülke ile dostluk ilişkisini bir adım öteye taşımış oluyorsunuz. Savunma sanayi ihracı ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir faktör oluyor" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ ÜZERİNE PROJE HAZIRLIYORUZ"

Projelerin hazırlanma süreçleriyle ilgili bilgi veren Demir, "İhtiyaç bize bildirilir biz ihtiyaç üzerine projeyi şekillendirip teslimini yaparız. Projeyi yürütürken de teknoloji kazanımı yerlilik ve millikle ilgili bazı kriterlerimiz var. Belki istenenin de bir adım ötesinde bir ürün geliştirmek için yola çıkıyoruz. Mesela Akıncı şu anda envantere girdi ama gelişmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu: Hedefimiz 5 yıl

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Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu: Hedefimiz 5 yıl - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu: Hedefimiz 5 yıl - Son Dakika
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