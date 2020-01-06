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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem...
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil." - ANKARA
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