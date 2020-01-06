Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem... - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem...

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil." - ANKARA

İsmail Demir, S 400, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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