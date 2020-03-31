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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon...
6 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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