Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda...
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda...

32 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz." - ANKARA
İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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