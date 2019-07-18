Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda...
32 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
: "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz." - ANKARA
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