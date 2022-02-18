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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret

18.02.2022 13:25

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na bağlı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünü ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na bağlı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünü ziyaret etti. Demir'e ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Ziyarette Demir'e Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na bağlı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi, turbojet ve ramjet motor projeleri ile onların uyarlamalarına dair bilgiler verilirken, Demir projeleri yerinde inceledi.

SSB Başkanı Demir, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Savunma sanayii teknoloji ve AR-GE'sinde bu merkezin, enstitülerinin rolü çok büyük, SAGE de bunların başında geliyor. Burada projelerdeki ilerlemeleri görme fırsatı bulduk. Bu seviyede yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için memnuniyet verici. İnşallah ilerde burada yapılan çalışmaların teker teker hayata geçtiğini gördükçe ülkemizin geldiği seviye ile ilgili çok daha müjdeli haberler verme fırsatımız olacak. Bugün bize bu imkanı veren Bakan Yardımcımız, Başkanımız ve SAGE Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hep beraber, el birliğiyle bu milli teknoloji hamlesinde Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek üzere çalışacağız. Arkadaşlarımızın başarılarından mutluluk duyduk. İnşallah daha nice güzel başarılarına imza atmalarını bekliyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bu el ele çalışmamızı hep beraber devam ettirip Türkiyemizi inşallah yeni ufuklara taşıyıp savunma sanayi teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapmak üzere bu gayretimize devam edeceğiz."

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret

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İsmail Demir, Hasan Mandal, Mehmet Fatih, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SAGE'ye ziyaret - Son Dakika


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