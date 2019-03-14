Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'yı Ziyaret Etti
42 dakika önce
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
, Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Rektörlük ziyaretinden sonra Prof. Dr. İsmail Demir ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde bulunan Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:52 Kaynak: İHA
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