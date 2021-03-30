Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: "Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: "Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı"

30.03.2021 17:53
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir:

ANKARA (İHA) – Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "O yıllarda atılan gerekli ve mütevazı adımlar bir yola çıkışın işareteydi.

ANKARA (İHA) – Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "O yıllarda atılan gerekli ve mütevazı adımlar bir yola çıkışın işareteydi. Son 5 yılda verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır" dedi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) 31'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir de katıldı. Genel kurulda konuşmak gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayini geliştirmek üzere hep beraber çalışıldığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizlerin ana amacı güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla sağlamak ve daha da ötesinde sadece güvenlik güçlerimiz değil ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda ilgili teknolojik altyapıyı ve teknik ihtiyaçları önceden görüp ona göre teknolojik tabanlı ürünleri Türkiye'nin gündemine taşımak" dedi. Şuanda savunma sanayisinin geldiği seviyenin güvenlik güçlerimizin harekatlarında görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Demir, "Bir harekat kararı alınırken bir girişimde bulunurken ülkemizde devlet erkanımız acaba şu kararı alırsak şu harekatı yaparsak nerde nasıl bir kısıt yeriz diye endişeye kapılmadan rahatlıkla kendi milli teknolojimize güvenerek adımlar atabilmektedirler. Her zaman daha iyisi diye çıktığımız bu yolda insansız sistem ve teknolojiler, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, siber güvenlik ve uzay uydu teknolojileri, sanal gerçeklik, yapay zeka ve robotik elektronik harp gibi geleceğin savunma sanayii yöntemleri üzerine başlattığımız çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte bu yolda hep beraber el ele yürümekteyiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği şartlar çevremizde oluşan konjonktür artık bu anlamda da Türkiye'nin hiçbir ihmale gelmeyecek şekilde güçlü olmasını ve bu gücün de kendi öz kaynaklarından oluşuyor olmasını gerekli kılmaktadır" şeklinde konuştu.

İlk odaklanılacak alanın Savunma Sanayii olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin kendi gücünü sahaya yansıtacak unsurların kimseye muhtaç olmadan sahaya sürülmesi gerektiğini vurguladı. Son zamanlarda yapılan adımlarla bazı alanlarda önde gelen ülkeler arasına girildiğini belirten Prof. Dr. Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçili bazı teknolojilerde ve alan, ürünlerde artık Türkiye kendisini en üst ligde oynayan oyuncu olmaya hazırlamalıdır. Bunun da altyapısını yine savunma ve havacılık teknolojileri oluşturacaktır. Hatırlarsanız başkanlığımızın ilk yılları ilk aşamaları hazır alım tedarik süreçleriydi. O zamanlarda yapılma çalışılan şey bu tedarik ve hazır alım sürecinde yerli teknolojiyle ilgili ne adımlar atılabilir ofset, montaj ve benzeri ilk adımlarla belirli bir sanayi oluşturulabilir miydi. O yıllarda atılan gerekli ve mütevazı adımlar bir yola çıkışın işareteydi. Son 5 yılda verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır"

Prof. Dr. Demir, savunma sanayi ve havacılık teknolojilerinde gelen başarının bir ekosistem başarısı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vermiş olduğu desteğin bu başaranın mimarlarından olduğunu vurguladı. - ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı

İsmail Demir, Havacılık, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: 'Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı' - Son Dakika


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