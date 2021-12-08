Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti

08.12.2021 22:09
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimizi teşrif eden T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimizi teşrif eden T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, daha sonra beraberindeki heyetle Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Vali Yavuz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Demir ise Kocaeli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Yavuz'a teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: Habermetre

İsmail Demir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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