Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Yavuz'u Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimizi teşrif eden T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, daha sonra beraberindeki heyetle Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Vali Yavuz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Demir ise Kocaeli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Yavuz'a teşekkürlerini iletti.