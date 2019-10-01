Savunma Sanayii Başkanlığı heyeti KARDEMİR'de inceleme yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığından gelen heyet, Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de incelemelerde bulundu.



Savunma sanayi ile KARDEMİR AŞ. arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan ziyarette konuk heyet, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve diğer şirket yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi. KARDEMİR AŞ. ve Karabük'ün genel tanıtımı ile başlayan toplantıda, KARDEMİR'in savunma sanayiine yönelik bugüne kadar ürettiği çelik kaliteleri ele alındı ve sektörün ihtiyaç duyduğu çelikler ile KARDEMİR'in üretim kabiliyetleri değerlendirildi.



Toplantıda, Türkiye çelik sektörünün dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığına dikkat çeken KARDEMİS AŞ. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Türkiye'nin 2023 hedefleriyle milli bekasına katkı sunmak için mevcut altyapı ile savunma sanayiine destek vermek istediklerini ve bu kapsamda oluşturdukları çalışma grupları ve AR-GE birimiyle savunma, otomotiv ve makine imalat sektörlerine yeni çelik kaliteleri geliştirdiklerini söyledi. Soykan, "Bağlı kuruluşlarımızdan KARDÖKMAK, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda, kurumun ihtiyacı olan 21 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük ingot kalıplarının üretimini başarı ile gerçekleştirdi. Kara ve deniz araçları için ne kadar parça temin edebileceğimizi çalışıyoruz. Tank palet çeliği için yaptığımız üretimleri özel sektörün kullanımına sunduk. Sürekli araştırma ve geliştirme faaliyeti içerisindeyiz ve şu anda da savunma sanayiindeki bazı kara araçlarının çelik parçaları üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Demir çelik sanayi dendiği zaman çeliğin başkenti olarak Karabük'ün ve KARDEMİR'in akla geldiğini söyleyen Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise AR-GE ve sanayileşme konularında KARDEMİR'i bir ağabey olarak görmek istediklerini kaydetti.



Toplantı sonrası düzenlenen teknik gezide KARDEMİR üretim proseslerini yerinde gören Savunma Sanayii Başkanlığı heyeti, özellikle ray, demiryolu tekeri ve çubuk kangal üretim tesislerinde geniş kapsamlı incelemelerde bulundu. KARDEMİR'e bağlı KARDÖKMAK tesisleri hakkında da bilgi alan heyet daha sonra KARDEMİR teknik ekibiyle bir araya gelerek, olası işbirliklerini değerlendirdi. Dr. Celal Sami Tüfekçi başkanlığındaki Savunma Sanayii Başkanlığı heyeti, yapılan değerlendirme toplantısından sonra KARDEMİR'den ayrıldı.



Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi başkanlığındaki heyette, Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve Hareket Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal ile Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Sektör Müdürlüğü, Yatırımlar ve Sektörel Strateji Müdürlüğü, Makine ve Gemi İnşa Sektör Müdürlüğü, AR-GE Daire Başkanlığı, Kalite Test Sertifikasyon Daire Başkanlığı ve Deniz Araçları Daire Başkanlığından yetkililer yer aldı. - KARABÜK