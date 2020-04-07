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Savunma Sanayii Başkanlığı: "İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor"
6 saat önce
Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.
Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi.
Ayrıca paylaşımda, İHASAVAR'lara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:42 Kaynak: İHA
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