Savunma Sanayii Başkanlığı: "Kement Projesinde Sistem Entegrasyon Testleri Laboratuvar Seviyesinde...
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci 100 günlük icraat programı kapsamında, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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