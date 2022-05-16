Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo - Son Dakika

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Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo

16.05.2022 11:52
Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda, 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi.

Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" denildi.


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Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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