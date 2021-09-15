Savunma Sanayii Başkanlığı'nda Yapay Zeka Platformu kurulacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hazırlıklarına devam ettiğimiz Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu platform ile hedefimiz, sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve daha üretken hale getirmek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Programı 2'nci Dönem Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' yayımlandığını belirterek "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde belirtilen hedefleri savunma sektörü açısından ele alarak, eylem planlarına dönüştürmek de başkanlığımızın önem verdiği bir husus. Günümüz yapay zeka teknolojisi hemen hemen bütün sistemlerde performansı arttırmayı ve özellikle otonom kabiliyetleri artırmayı sağlayacak yenilikler sunmaya başlamıştır. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da açıktır. Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz SSB Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu platform ile hedefimiz, sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve daha üretken hale getirmek" dedi.

Konuşmaların ardından 2'nci dönem yarışmalarında uydu kategorisinde birinci olan Prof. Dr. Hakan Çevikalp, ikinci olan HAVELSAN'dan Emre Başeski ve üçüncü olan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nden Halil Sunar'a ödülleri takdim edildi Geniş alan gözetleme kategorisinde ise Kuartis'ten Dr. Osman Serdar Gedik ve Emre Can Sevindik birincilik, OBSS Teknoloji AŞ'den Fatih Akyön ikincilik, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nden Öner Ayhan, üçüncülük ödülü aldı.