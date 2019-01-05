Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 2 milyar TL’lik Ar-Ge projesi
50 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü AR-GE proje portföyünün 2 milyar TL düzeyinde olduğu öğrenildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü AR-GE proje portföyünün 2 milyar TL düzeyinde olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05
Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu
Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
Telefonuna Gelen Mesaja Tıkladı, 30 Bin TL'sinden Oldu
Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi