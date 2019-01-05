Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 2 milyar TL’lik Ar-Ge projesi

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 2 milyar TL’lik Ar-Ge projesi

50 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü AR-GE proje portföyünün 2 milyar TL düzeyinde olduğu öğrenildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 2 milyar TL’lik Ar-Ge projesi, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü AR-GE proje portföyünün 2 milyar TL düzeyinde olduğu öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 

Ekonomi
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