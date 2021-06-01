Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıldönümü için özel klip - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıldönümü için özel klip

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri 110 yaşında. Gökyüzünün çelik kanatlı bekçileri Türk Hava Kuvvetlerimizin 110. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Demir'in paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yıldönümü için özel hazırlanan video klip de yer aldı.