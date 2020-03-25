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Savunma Sanayii Başkanlığı: "T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor"
6 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı, Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 helikopteri üretilecek" bilgisine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda T-70 helikopterine ilişkin görüntüler de yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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