Savunma Sanayii Başkanlığı: "T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor"

"Toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, "Genel Maksat Helikopteri Programı" kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 Helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek" bilgisine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, T-70 Helikopterine ilişkin görüntüler de yer aldı.