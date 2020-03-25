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Savunma Sanayii Başkanlığı: "T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor"
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı: "T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor" "Toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek" Savunma Sanayii Başkanlığı, "Genel Maksat Helikopteri Programı" kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı: "T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor"
"Toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, "Genel Maksat Helikopteri Programı" kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 Helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek" bilgisine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, T-70 Helikopterine ilişkin görüntüler de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
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