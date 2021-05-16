Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın gücüne güç katıyor - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

SSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatların devam ettiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadesi kullanıldı. - ANKARA