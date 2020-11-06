Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesi ve sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayisinde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kurum personelinin katılımıyla Başkanlıkta tören düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından başlatılan ve 1985 yılında Savunma Sanayi Başkanlığının kuruluşuyla bir adım öteye taşınan savunma sanayisini geliştirme gayretlerin önünün hep, doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde kesildiğini belirten Erdoğan, hükümete geldiklerinde savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın artık milli güvenliğin ötesinde ülke bekasını tehdit edecek düzeye ulaştığını gördükleri için bu konunun üzerine adeta seferberlik ruhuyla gittiklerini vurguladı.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayisinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Özellikle son 5-6 yılda sürdürülen ve başarıyla bitirilen çalışmaların büyük katkısı olmuştur. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken, onlara vereceğimiz en büyük destek, savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Savunma sanayisinde daha planlı, daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Savunma Sanayii Müsteşarlığını, Başkanlığa dönüştürüp, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi işte budur."

Savunma sektöründe Başkanlığın koordinasyonunda kurumlar arasındaki iş birliğini, uyumu ve paylaşımı daha da geliştirerek, savunma sanayindeki hedeflere en kısa sürede ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğimizi belirterek, kuruluşundan bugüne kadar Savunma Sanayii Başkanlığımızın çalışmalarında emeği, katkısı, desteği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Köklü harp endüstrisinin yeniden vücut bulmuş hali"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun, aslında kökü tarih öncesine kadar dayanan harp endüstrisinin cumhuriyet döneminde yaşadığı iç ve dış birçok engelden sonra, geç de olsa bir devlet kurumu olarak yeniden vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayisinin bugün geldiği yerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık hedefi yolunda güçlü bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bir dönüm noktası olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda ülkemize önce tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam eden süreç, kendi kendine yeten bir savunma sanayimiz olma zorunluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, sonrasında ROKETSAN gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. 1985 yılında rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde, yerli ve modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur. Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma Sanayii Müsteşarlığı olan kurumumuz, 2000'li yıllara kadar, yerli üretim ve off-set projeleriyle beraber ülkelerarası ortak programlara ağırlık verdi."

"Geniş bir ekosistem var gücüyle çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2004 yılı mayıs ayında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının, yerli ve milli projelerin hayata geçmesi açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Demir, Cumhurbaşkanlığına bağlanma ve Başkanlık olarak yeniden yapılanma sürecinin de sektör ve kurum için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun anlattı.

Başkanlığın koordinasyonunda, vakıf şirketlerinden özel sektöre, KOBİ'lerden araştırma merkezlerine, üniversitelerden teknoparklara kadar geniş bir ekosistemin güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistemleri ürettiğini aktaran Demir, Türk savunma sanayisinin, güçlü alt yapısı sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Kara, hava, deniz, uzay ve siber alanda

İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin, ülke güvenliği için kara, hava, deniz ve uzay ile siber alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hem askeri hem sivil alan için de faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Demir, "En son salgın sürecinde örneğini yaşadığımız sağlık gibi, enerji, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda savunma sanayiinin önemini, bu alandaki birikimin değerini bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Savunma sanayisinin son yıllardaki atılımıyla platform ve silah sistemlerinin tasarımı, geliştirmesi ve üretilmesinde belli bir seviyeye geldiğini dile getiren Demir, "Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz, bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa, onu kazanmamız gerekiyor. Bu süreçte de iyi bir yürüyüşümüz olduğunu söyleyebiliriz ancak koşmamız gerektiğinin de farkındadayız." ifadelerini kullandı.

Nitelikli insan kaynağını geliştirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Demir, AR-GE'ye ayırdıkları kaynağı da her geçen yıl artırdıklarına işaret etti.

Demir, "Biz kurum olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız başta olmak üzere, devlet büyüklerimizden gereken bütün desteği alıyoruz. Artık farklı bir seviyeye geçtiğimiz bu dönemde, siz Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarına daha fazla görev düşüyor. Bundan sonra hiçbir engele takılmadan, tüm engelleri yıka yıka çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu güzel yürüyüşümüzü koşuya çevireceğiz. Hep diyoruz: İnsan yapısıysa en iyisini biz yaparız." diye konuştu.

Törende Başkanlıkta 30 yıl ve üstü süre görev yapan personele plaket takdim edildi.