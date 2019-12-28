Savunma sanayii buluşmaları Bursa'da yapıldı - Son Dakika
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Savunma sanayii buluşmaları Bursa'da yapıldı

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Bursa Savunma Sanayii Buluşmaları"na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

Savunma sanayii buluşmaları Bursa'da yapıldı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Bursa Savunma Sanayii Buluşmaları"na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli otomobil için Bursa'nın en doğru tercih olduğunu belirterek, "Bursa'da otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma var. Bursa, bu alandaki gücüyle savunma sanayisinde de birçok küresel oyuncu çıkarabilir" dedi.


Savunma Sanayi Başkanlığı ile HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayinin en önemli firmalarının Bursa iş dünyası ile bir araya geldiği "Bursa Savunma Sanayi Buluşmaları"nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, otomotiv sektöründe güçlü bir altyapısı bulunan Bursa'nın savunma ve havacılık sanayisine daha fazla katma değer oluşturacağına inancının tam olduğunu söyledi.


Bursa'da otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma bulunduğunu belirten Demir, Bursa'nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesinin yerinde bir tercih olduğunu ifade etti. Bursa'nın bu alandaki gücüyle savunma sanayisinde de küresel oyuncular çıkarabileceğini anlatan Demir, "Bursa potansiyeliyle öteden beri dikkatimizin üzerinde olduğu şehirlerden biri. Burada Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi'nin kurulması ile faaliyetlerimiz başladı ve hızlı şekilde ilerliyor. Bugünkü ziyaretimiz de savunma va havacılık sanayisinin daha hızlı ilerlemesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Bursa farklı sektörlerdeki sanayi altyapısıyla bunu hak eden bir şehir. Sanayicilerimizin gereken çalışmaları yaparak, büyük katma değerler oluşturacağına inancımız tam" dedi.


Demir, hem Savunma Sanayi Başkanlığı yapılanması bünyesinde hem de ana müteahhit olarak savunma sanayisine iş yapan şirketlerin Bursa'daki firmalarla çalışmaları ve Bursa'dan ana oyuncular çıkarmak konusunda bir yol açmaları gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu adımlarla birlikte Bursa, sanayi ve teknoloji ekosisteminde bir lig atlayacak. Hatta bizim için daha önemlisi global bir oyuncu olacak. Artık Bursa ve diğer illerimiz için Türkiye çapında bir oyuncu olmak yeterli değil. Belirli alanlarda en iyi olmak, teknoloji geliştirmek durumundayız. Elinde güçlü bir kültür, eğitim ve üniversite altyapısı bulunan Bursa, bunu sanayi ile birleştirip bilim ve teknoloji üretimi noktasında şimdiye kadar önemli adımlar atmış bir kent. Bunu bir adım daha öteye taşıyıp, yeni teknoloji çağına doğru ilerlemesini bekliyoruz. Bunu da layıkıyla yapacağına inanıyoruz."


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin dünyada yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak adlandırılan önümüzdeki 50 yıllık sürecin ana aktörlerinden biri olacağını söyledi. Bursa olarak bu süreçte etkin rol üstlenmek istediklerini belirten Burkay, "Bursa, Odamız liderliğinde başlatılan kümelenme projeleri ile otomotiv, makine ve tekstil gibi klasik sektörlerdeki kabiliyetlerini yeni nesil alanlara taşıyor. Kent olarak savuma sanayimize katkı sağlayacak tüm milli projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız." diye konuştu.


TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa'nın insan kaynağı ve bilgi anlamında savunma sanayiinde daha fazla pay almayı hak eden şehirlerden biri olduğunu söyledi. Özen, Savunma Sanayii Başkanlığının Bursa'da bir irtibat ofisi açmasının firmaların çalışmalarına hız kazandırabileceğini sözlerine ekledi.


Açılış konuşmalarının ardından iş dünyasının sorularını cevaplayan Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) dahil olan firmalara sertifikalarını takdim etti.


İsmail Demir, Bursa programı kapsamında ayrıca Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalarda incelemelerde bulundu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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