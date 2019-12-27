"Savunma Sanayii Bursa Buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Savunma Sanayii Bursa Buluşması' gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

"Savunma Sanayii Bursa Buluşması" gerçekleştirildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Bursa Buluşması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Bursa Buluşması" programına katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) basına kapalı gerçekleştirilen programda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Aselsan, Havelsan, Roketsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yetkilileri, sektöre ilişkin sunumlar yaptı.

Sunumların ardından Demir, savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin konuştu ve Bursa'nın sektöre olan katkısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Demir, iş adamlarının sorularını cevapladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İsmail Demir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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