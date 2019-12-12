Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma Sanayii İcra Komitesi: 'Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Son Dakika

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme...

6 saat önce

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir"

Savunma Sanayii İcra Komitesi:

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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Son Dakika

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