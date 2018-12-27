Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı

1 saat önce

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı, System.String[]
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirildi. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:  

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alınmıştır.

 

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:21 Kaynak: DHA

TSK, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı "Metin Akpınar'ı Kınıyorum" Dediğini İddiasını Yalanlayan CHP'li Vekil, Muhalif Gazeteleri Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:25:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]