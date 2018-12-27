Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Kara, Deniz ve Hava Sistemlerine Yönelik Araç, Gereç...
1 saat önce
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:18 Kaynak: AA
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