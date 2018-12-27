Son Dakika Haberleri: Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve Güvenlik Güçlerinin İhtiyaçları Doğrultusunda Tedarik ve...

Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve Güvenlik Güçlerinin İhtiyaçları Doğrultusunda Tedarik ve...

1 saat önce

Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmaları projelerini gözden geçirdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve Güvenlik Güçlerinin İhtiyaçları Doğrultusunda Tedarik ve..., System.String[]
Savunma Sanayii İcra Komitesi, TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmaları projelerini gözden geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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