Savunma sanayii ilk kez 10 milyar $ ciroyu aştı

Son yıllarda hızlı bir çıkış temposu yakalayan savunma ve havacılık sanayii, 2019'da ilk kez 10 milyar dolarlık ciro büyüklüğünü aştı. Sektörün cirosu bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artışla 10 milyar 884 milyon dolara yükseldi.