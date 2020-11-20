Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi Şakir Zümre ile devam etti

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi, "Şakir Zümre" bölümü ile devam etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi, "Şakir Zümre" bölümü ile devam etti. SSB, Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'nin "Şakir Zümre" bölümü ile devam etti. SSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan Şakir Zümre bölümünde, Şakir Zümre'nin savunma sanayiine yaptığı katkılar ele alındı. Türk Savunma Sanayii'nin önde gelen isimlerinden biri olan Şakir Zümre, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli savunma sanayii tesislerinden birini kurmuştu. (İHA)

Animasyon, Medya, Güncel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi Şakir Zümre ile devam etti - Son Dakika

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin

Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı

Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor

Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim