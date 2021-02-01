Savunma Sanayii Kahramanları Serisi "Nuri Demirbağ" - Son Dakika

Savunma Sanayii Kahramanları Serisi "Nuri Demirbağ"
01.02.2021 14:37
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin üçüncüsünü yayımladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin üçüncüsünü yayımladı. Nuri Killigil ile başlayan seri, Şakir Zümre'nin ardından Nuri Demirağ ile devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin üçüncüsünü yayımladı. Nuri Killigil ile başlayan seri Şakir Zümre'nin ardından Nuri Demirağ ile devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Serinin üçüncü animasyonunda, ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına adayan Nuri Demirağ'ın hayatı anlatılacak" ifadelerine yer verdiği bir video paylaştı.
-İHA-
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