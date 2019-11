Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye aleyhine yapılan propagandalar göz önüne alındığında ülke olarak güçlü olmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu gücün de gelip dayandığı yer teknoloji. Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız. Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülkenin çok daha güçlü bir noktada olması gerekiyordu" dedi.

Demir, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "Savunma Sanayii-Üniversite Buluşmaları" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin gelişmesinin önemine değindi.

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli savunma sanayinin öneminin bir kez dana görüldüğünü belirten Demir, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda dünyanın durumunu gördüğümüzde ülkemiz aleyhine yapılan propagandaları gördüğümüzde demek ki bir şey var kardeşim diyorsunuz. Biz güçlü olmalıyız. Bu gücün de gelip dayandığı yer teknoloji. Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız. Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülkenin çok daha güçlü bir noktada olması gerekiyordu. Bu başarının dayandığı noktanın kendi teknolojinize güvenmek olduğunu anlıyoruz. Dışarıya bağımlı olmakla biz çok zaman kaybettik." diye konuştu.

"Geleceğin teknolojilerini ıskalamamalıyız"

Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin en önemli kaynağının insan kaynağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağımızı nasıl yetiştiririz, hangi kaynağa ihtiyacımız var, hangi mekanizmaları harekete geçirmemiz gerekiyor? Herkes bu sorumluluğu hissetmek durumunda. Eğitimin her seviyesinde bunu hissetmeliyiz ve devletin her kademesinde, belirli politikalarla ülkemizi her alanda geleceğe hazırlamalıyız. Savunma sanayi, tek başına iyi olduğumuzu iddia etmemizin mümkün olmadığı bir konu. Sanayi ekosistemimiz toptan mobilize olmadıkça, çeşitli alanlarda bilim ve teknolojide iyi adımlar atmakla ilgili gayretiniz ve politikalarınız yoksa savunma sanayisinde tek başına iyi olmamız mümkün değil. Sosyal bilimler, temel bilimler, pozitif bilimler olsun uygulamalı bilimler alanlarında iyi olmak zorundayız, bunun başka çaresi yok. Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanacağız. Bugün peşinden koştuğumuz, başkalarının 15-20 yıl önce geliştirdiği bazı teknolojileri bugün elde etmek istiyoruz. Ama buna çabalarken de geleceğin teknolojilerini ıskalamamak adına çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu da gelecek vizyonunu oluşturan en önemli noktalardan bir tanesi."

Yerli ve milliliğin önemine değinen Demir, dijital çağın bazı temel unsurlarında geri kalınmaması gerektiğini belirterek, burada da treni kaçırmamak için bu konuya özel önem verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Özel sektörün çeşitli alanlarda önünün açılması çok önemli"

Demir, özel sektörün bir ülkenin dinamizmi olduğunu ve dinamizmin harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki mevcut savunma sanayi yapısında, savunma sanayindeki işlerin yüzde 80'ine yakınını belki üstelenen Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hakim olduğu ortaklıklar var. Bu yapı ambargo günlerinden edinilen dersler neticesinde ortaya koyulan iradeler, oluşturulan güçlendirme vakıflarının bir araya gelmesiyle oluşturulan şirketler aracılığıyla yürütülüyor. Özel sektörün çeşitli alanlarda önünün açılması ve bu projelerimizde yer almaları bizim için çok önemli. Savunma Sanayi Başkanlığının proje yürütmedeki stratejilerinden bir tanesi, her ana yükleniciye belirli ölçüde küçük ve orta boyuttaki işletmelerle çalışmak ve onlara iş ortaklığı vermekle ilgili bir mecburiyeti var. Ar-Ge konularında da ve teknoloji geliştirme konularında da ürüne yönelik teknoloji anlamında bizi bir adım ileriye taşıyacak veya şu anda dışarıya bağımlı olduğumuz konularda yerlileşmeyi sağlayacak teşebbüsler önemli. Nerede bir ışık gördüysek ona destek olmak konusunda bir politikamız var. Dokunulmadık kabiliyet kalmasın istiyoruz. Peşinden koştuğumuz teknolojileri yakalamak, bir ödevimiz, bir görevimiz ancak geleceğe yürümemizde önümüze idealler koymamız gerekiyor."

Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak "Vizyoner Genç" adında bir internet portalı açtıklarını belirterek, gençlerden buradan kendilerine ulaşmalarını, projelerini, fikirlerini paylaşmalarını istedi.

"Biz idealist olarak yola çıkan gençlerimizin belli süre sonunda ideallerinin sönmesini değil, daha da parlatılmasını, daha da önlerinin açılmasını istiyoruz. Bunun görevimiz olduğunu düşünüyoruz." diyen Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geleceğe umutla bakmak çok önemli. Özgüven çok önemli. Türkiye'nin son 6-7 yılda maruz kaldığı ortamı, saldırıları düşünürseniz, tarafsız bir gözle baksanız bile dünyadaki herhangi bir ülke bu kadar fazla badireden geçse, sadece bir tanesine maruz kalsa inanın 10-20 sene belini doğrultamaz. Bu ülkede oluşan dinamizm insanımızın samimiyeti, gurur duyacağımız bir unsur. Yeter ki ülke içinde paçalarımızdan aşağıya çekenler olmasın. Milli davalarda milli duruşu her zaman gösterebilecek yeteneğe, yetkinliğe ve yüreğe sahip olmamız gerekiyor. Bu yüreğe sahip olmayanlar maalesef bizi paçalarımızdan aşağıya çekiyorlar. Ama bu da şu anlama gelmiyor; bu yüreğe sahip olmayanlar ilelebet olmayacaklar demek değil. Israrla, sabırla kendimizi anlatıp, ülkemizin geleceği için, istikbalimiz için hep beraber çalışmak azminde olmalıyız. Tek Türkiye ve tek gelecek var. Sadece Türkiye'deki 82 milyonun değil, dünyanın birçok coğrafyasındaki insanlar, Türkiye'ye umutla bakıyorlar. Bunlar sadece tarihi bağlarımız olan ülkeler değil. Türkiye'nin duruşu, belirli konularda, dünyada hiç kimsenin ses çıkarmadığı konularda sesini yükseltmesi, mazluma mazlum, zalime zalim demesi, takdire şayan bir konu. Ama bunu söyleyebilmek de bir bedel istiyor. Bu bedeli bize ödetmek isteyenlere de bizim bedeli ödemeyeceğimizi, dimdik duracağımızı göstermemiz lazım."

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu katıldı.

Kalyoncu, program sonunda Prof. Dr. İsmail Demir'e çini bir pano hediye etti.