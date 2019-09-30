Son Dakika Haberleri: Savunma sanayinde büyük zirve
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Savunma sanayinde büyük zirve

1 saat önce

Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte 2 – 3 Ekim tarihleri arasında II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

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Coşkunöz Savunma Havacılık II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yer alacak

İnsansız hava aracı sistemlerine duyulan ihtiyaç ve Savunma Sanayii'de yerlileşme çalışmaları için çözüm ortaklarıyla bir araya gelecek

Türkiye'nin iç güvenliği ve ülke ekonomisi adına önemli bir yere sahip olan Savunma Sanayii çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle 2 – 3 Ekim tarihleri arasında "II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" gerçekleşecek. Sektörün ana yüklenici firmalarının buluşacağı zirvede Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan İVME ile birlikte yer alacak. İnsansız Havacılık Sistemleri üzerine ürün ve hizmetlerini anlatma, kullanıcılar ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek sektöre yönelik fikir alışverişi yapma fırsatı bulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılacağı zirvede iki gün boyunca 8 farklı oturumda uzman ve temsilciler sektöre yönelik en son gelişmeleri aktaracak. Aynı zamanda katılımcılar SSB standında ikili görüşmeler gerçekleştirerek güncel projelere yönelik ihtiyaç ve bilgilere birinci elden ulaşma imkanına sahip olacak. "II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" sınır güvenliği ve radar teknolojileri anlamında kamu ve özel sektördeki karar vericiler ile profesyonellerin bir araya geldiği, güncel proje ve çalışmaların konuşulduğu üst düzey bir iş platformu olarak dikkat çekiyor.

Coşkunöz Savunma Havacılık millileşme çalışmalarına devam ediyor

Savunma ve havacılık alanında yüklenici konumunda hizmet veren ve yerlileşme çalışmalarında büyük pay edinerek ihracat oranını artıran şirketler arasında bulunan Coşkunöz Savunma ve Havacılık, direkt ve dolaylı olarak BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, FOKKER, KAI gibi firmaların platformlarına parça üretimi ve Fuselage (Gövde) teslimatları yapıyor. Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık, yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:22 Kaynak: Bültenler
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