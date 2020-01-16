Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu - Son Dakika
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Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu

6 saat önce

Manisa ve çevre illerde faaliyet gösteren savunma sanayisi firmaları, sektörde ülkenin önde gelen şirketleriyle "ZAFER Savunma Sanayii Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları" programında bir araya geldi.

Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu, System.String[]

Manisa ve çevre illerde faaliyet gösteren savunma sanayisi firmaları, sektörde ülkenin önde gelen şirketleriyle "ZAFER Savunma Sanayii Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları" programında bir araya geldi.

Kentteki otelde düzenlenen etkinliğe savunma sanayisinin önde gelen aktörlerinden HAVELSAN, TAİ, TUSAŞ, BMC, FNSS, Otokar, STM, Vestel Savunma Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, İşbir Elektrik ve Saha İstanbul'un temsilcileri ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'tan çok sayıda firma katıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 15 yılda gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla ciddi mesafeler aldığını söyledi.

Türkiye'nin kendi İHA ve SİHA'sını üretmeye başladığını hatırlatan Deniz, "Bugün eğer akıllı mühimmatımızı ve silahlarımızı üretmemiş olsaydık bölgemizdeki bu tehditleri bertaraf edemezdik. Onun için bu sektörde yapılan her çabayı vatanperverlik olarak görüyorum." diye konuştu.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde savunma sanayisinin millileşmesi noktasında 23 milyon liralık iki projeyi başlattıklarını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde "Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi" ve "Savunma Teknolojisi Geliştirme Kümesi" kuracaklarını ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Bu iki projenin 20 milyon lirasını Zafer Kalkınma Ajansı olarak finanse ettik. Burada sadece Aselsan'da olan alüminyum vakum brazing teknolojisi ve Türkiye'de hiç olmayan 'friction stir welding' teknolojisini buraya kazandırıyoruz. İllerimizdeki savunma sanayisine dönük kapasiteleri, ana savunma sanayisi firmalarımıza tedarikçi noktasında geliştirmeye ve bu sisteme dahil etmeye çalışıyoruz."

Oğuz, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta savunma sanayisi alanında ürün tedarik potansiyeli bulunan şirketleri, ülkedeki büyük savunma sanayisi firmaları ile bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından "Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi" ve "Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli Tedarik Zincirinin Yeri" konulu panel ile "Savunma Sanayisinde Millileşme" konulu konferans yapıldı.

Programın ardından bölgede faaliyet gösteren şirketler ile büyük savunma sanayisi firmalarının temsilcileri iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Manisa, Afyon, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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