Savunma Sanayisi İçin Yerli Zırh Çeliği "Hançer"

Bursa'da, otomotiv yan sanayisi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, "Hançer Projesi" ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) için zırhlı araçların karasal savunma gücünü artıracak tasarımlar geliştirecek.

Bursa'da, otomotiv yan sanayisi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, "Hançer Projesi" ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) için zırhlı araçların karasal savunma gücünü artıracak tasarımlar geliştirecek.



Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşkunöz Holding, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, güvenlik güçlerinin mevcut veya planlı sistem ve platformlarının ihtiyaçları ile geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarına yönelik başlatılan Ar-Ge Projeleri kapsamında, Hançer Projesi için sözleşme imzaladı.



Coşkunöz Ar-Ge Merkezi, "Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Geliştirme - Hançer" projesi ile kara savunma sistemlerine destek sağlayacak tasarımlarını, Savunma Sanayii Başkanlığı için geliştirecek.



Otomotiv sektörü için arka aks, salıncak kolu, motor beşiği, sac şekillendirme kalıpları gibi yapısal süspansiyon parçalarının yanı sıra savunma sanayisi ve enerji sektörleri için de ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yürüten holding, bu alandaki tecrübesini, zırhlı araçların karasal savunma gücünü artırmak hedefiyle hayata geçirilecek projede kullanacak.



Holding, proje kapsamında, ürün tasarımı, doğrulama, kabul testleri ve modelleme çalışmaları yürütecek.



Hançer Projesi ile sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.

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