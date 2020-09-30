Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği - Son Dakika

Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren ve sektörün önemli kısmını temsil eden kuruluşlar, ihracatın artırılması amacıyla iş birliği yapacak.

Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği, System.String[]

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren ve sektörün önemli kısmını temsil eden kuruluşlar, ihracatın artırılması amacıyla iş birliği yapacak.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in himayelerinde başkanlıkta düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarının ihracat ve global pazarlardaki firmalara iş üretmek olduğunu söyledi.

İhracat faaliyetlerine yönelik olarak imzalanan protokolü çok önemli bulduğunu dile getiren Demir, böylece SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi'nin de başka bir boyuta taşınacağını vurguladı.

Demir, gelinen noktada yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerinin konuşulması, yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırsınız. Biz bir şeyler yaparak belirli sonuçlar aldık. Belirli bir eşiği geçmek istiyorsak sektör, paydaşlar ve SSB olarak oturup daha iyi nasıl yapabiliriz, neyi değişik yaparak nereye varabiliriz diye bir strateji çalışması yapılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Havacılık alanına da özel bir ilgi gösterilmesi ve bu sektörün iç dinamiklerine uygun adımlar atılması için SASAD'ın teşebbüste bulunması gerektiğine inandığını belirten Demir, bu çabaların SSİ'nin çalışmalarını da destekleyeceğini kaydetti.

İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayisinde önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün oturup yeni ihracat stratejilerinin metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz var. Kolları sıvayıp, bu meseleyi burada bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef yeni pazarlar

Protokolle, savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşımak, ülkenin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulmak veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, ihracatı artırmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, SSİ ve SASAD arasındaki iş birliğiyle koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak.

İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak.

SSİ ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek.

İki kuruluş, devlet teşviklerinin daha etkin kullanılması, yeni mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi alınması ve KOBİ'lerin, teşvik uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi için ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Taraflar, pazar araştırması için kullanılan kurumsal veri tabanı aboneliklerini de yapacakları çalışmalarda kullanmak üzere birbirleri ile paylaşacak.

SASAD tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen komitelere, SSİ tarafından üye verilecek ve toplantılar ile komite çalışmalarına aktif katılım sağlanacak, ayrıca SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi, SSİ başkanlığında yeniden oluşturulacak.

İsmail Demir, Havacılık, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 18:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei