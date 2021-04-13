Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor - Son Dakika

Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor

13.04.2021 13:21
Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun bu yıl teslimatını hedeflediklerini, SİHA ve Hürjet gibi milli hava araçlarının gemide görev yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun bu yıl teslimatını hedeflediklerini, SİHA ve Hürjet gibi milli hava araçlarının gemide görev yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok maksatlı hücum gemisi TCG Anadolu'nun inşa süreci ve gemiyle kullanılması planlanan milli hava araçlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak gemisiyle ilgili beyanatlar vermesiyle bu konuda ne yapılabileceğiyle ilgili araştırma içine girdiklerini ifade eden Demir, dünyadaki çeşitli uçak gemileri, onların nitelikleri, gemi üzerinde kullanılacak platformlar gibi bir dizi konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Bu araştırmayı yaparken kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Anadolu gemisiyle ilgili "Bir şeyler yapabilir miyiz?" diye arayışa girdiklerini anlatan Demir, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile 14-15 ay önce böyle bir diyalogları olduğunu belirtti. Demir, şöyle konuştu:

"Kendileriyle 'Bu gemiyi bir çalışsanız, buraya SİHA'lar olabilir mi' diye konuşmamız oldu. Onlar da bunu görev olarak aldılar. Geçen yıl ocak ayından beri bir çalışma içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdik, daha önce de gemiye ziyaret yaptılar, Baykar olarak. Bu ilk ziyaretleri değil. Tersane bu konuda belirli tasarım çalışmaları yaptı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. Baykar, yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı. Gemi üzerinde kalkış inişi kolaylaştıracak ne tür tedbirler alınabilir diye çalışmalar geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. Ete kemiğe bürünme aşamasında da yeni bir ziyaret yapıldı, tekrar meseleyi yerinde incelemek için. Gemi devreye alındığında neler konulabilir üzerine, hizmet sırasında ne kadar mümkün olur gibi çalışmalar devam ediyor."

Bu kullanım konseptinin yine "oyun değiştirici" bir kavram olarak gündeme geleceğini dile getiren Demir, İHA'lardaki çeşitli sistemlerin veya üzerine konulacak faydalı yüklerin neler olacağı, nasıl kombinasyon oluşturulacağı, kontrol imkanları gibi bir dizi konunun çalışıldığını bildirdi. Demir, "Bunlar orijinal olarak geminin tasarımı ve imalatı sırasında gündemde olmayan ama son 1 yıldır gündemde tuttuğumuz, çalıştığımız konular olduğu için de mevcut tasarıma çok fazla zarar vermeden çok büyük modifikasyonlar yapmadan neler olabilir gibi çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Herkes tüm gücüyle çalışıyor"

İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin teslimat süresinin başlangıçta 2022 ortaları olarak öngörüldüğünü ancak ilk kaynak sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tersaneyi teşvik etmesiyle bu sürenin 1 yıl öne çekilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Demir, geminin teslimatına yönelik şu bilgileri verdi:

"Beklentimiz bu sene bitmeden, 3. çeyrekte teslim almaktı. Biraz uzadı ama salgın süreci, tersanenin tam kapasite çalışmaması gibi bazı konular da var. Her halükarda 2022 gelmeden teslimat yapılsın diye projeyi takip ediyoruz, tersaneyi de bu konuda teşvik ediyoruz. Alt sistemleri yapan bir dizi firmamız bu konuda son derece kararlı şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bir aksilik olmazsa bu sene bitmeden bu işi yapalım, teslim edelim diyoruz. SİHA'lar konuşlanmış şekilde olması zor ama en azından orijinal planlanan haliyle İHA, SİHA'larla ilgili değişiklikler yapmak üzere teslimat mümkün olabilir. Hatta denize indirip, servise alıp bazı sistemlerin daha sonra peyderpey konulması gibi bir yol da duruma göre düşünülebilir. Amacımız bütün gücümüzle, hızımızla bu gemiyi bitirmek. Biraz sarkabilir ama herkes durumun farkında, bütün gücüyle tersane, alt yüklenici ve ana yüklenici çalışıyor."

Hürjet de gemi için hazırlanıyor

İsmail Demir, jet eğitim uçağı Hürjet'in tasarımıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

"Uçak gemisi" konusu gündeme gelince Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Hürjet'in gemide kullanılıp kullanılamayacağını görüştüklerini ifade eden Demir, "Hürjet gemide hizmet görecek şekilde tasarımda bir değişiklik yapabilir miyiz diye düşündüler. Bazı tasarımlar buna göre yürütüldü, simülasyonlar yapıldı. Şu andaki haliyle tasarımın bu yöne doğru evrilebileceği görüldü. O çalışmalar da devam ediyor, yani amaç Hürjet'i aynı zamanda TCG Anadolu gemisi gibi bir gemiden operasyon yapabilir hale getirmek." diye konuştu.

İsmail Demir, Türkiye, Milli, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi


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