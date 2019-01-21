Savunma sanayisinde hedefler büyüyor
13 dakika önce
Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.
Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:20
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