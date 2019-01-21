Son Dakika Haberleri: Savunma sanayisinde hedefler büyüyor

Savunma sanayisinde hedefler büyüyor

13 dakika önce

Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.

Savunma sanayisinde hedefler büyüyor, System.String[]
Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:20 

Ekonomi
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