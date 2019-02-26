Son Dakika Haberleri: Savunma sanayisinde "ihracat seferberliği"

Savunma sanayisinde "ihracat seferberliği"

2 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Savunma sanayisinde
Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı. Bu ay veya gelecek ay, ilk planda 6 Atak helikopteri ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:55 

İhracat, Murat Ceran, Filipinler, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma sanayisinde "ihracat seferberliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]