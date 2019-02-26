Savunma sanayisinde "ihracat seferberliği"
2 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı. Bu ay veya gelecek ay, ilk planda 6 Atak helikopteri ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:55
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