Savunma sanayisinde "ihracat seferberliği"

Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Filipinler ile savunma sanayisinde iş birliği için bir mutabakat muhtırası imzalandı. Bu ay veya gelecek ay, ilk planda 6 Atak helikopteri ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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