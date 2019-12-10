Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu değerlendirme sistemimizin bir parçası da artık Sıfır Atık Projesi'nde gelinen seviye olacaktır." dedi.

Demir, Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak üretildiğini söyledi.

Türk savunma sanayisini küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Demir, "Bu hedefler doğrultusunda yol alırken çevreye duyarlı hareket etmek adına, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verilerek, Başkanlığımız ve savunma sanayi ekosistemi tam olarak bu konuda uygulamaya geçme kararlılığındadır." ifadesini kullandı.

Demir, proje kapsamında farkındalığı sağlayacak en önemli hususlardan birinin de bayrak gemisi niteliği taşıyan şirketlerin atacağı öncü adımlar olduğunu dile getirdi. Demir, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız çeşitli projelerde ana yüklenicilerimize çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Onların alt yüklenici seçiminde belirli mecburiyetler getirmekteyiz. EYDEP ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu değerlendirme sistemimizin bir parçası da artık Sıfır Atık Projesi'nde gelinen seviye olacaktır."

Demir, Başkanlık olarak Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında en üst seviye olan Platin Sıfır Atık Belgesi alınmasını hedeflediklerini kaydetti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de sürdürülebilir kalkınma için şirketlerin büyüme süreçlerinin yalnızca ekonomik ve kurumsal anlamda değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve çevresel alanlarda da olması gerektiğini söyledi.

Görgün, ASELSAN'ın projelerinde çevreye duyarlı olduğunu vurgulayarak, "Başlattığımız geri dönüşüm seferberliğiyle ASELSAN'da hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Projesi'nin çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri olacağı kanaatindeyiz. Sıfır Atık Projesi'nde hedeflenen bireysel atıkların yönetimini de kapsayacak şekilde ASELSAN'ımız atık yönetim sistemini geliştirmiş ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni oluşturmuştur." diye konuştu.

Sistem hakkında bilgi veren Görgün, bir ay içinde atıklarını yüzde 83 azalttıklarını ifade etti. Görgün, geri dönüşüm seferberliği sayesinde şirketin bütün çalışanlarıyla geleceğe değer katacaklarına inandıklarını dile getirdi.