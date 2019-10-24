Savunma sanayisinde 'sıkı koordinasyon' dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayinde yerlileşmenin yüzde 70'lere kadar çıktığını belirterek, "Gelin, kurumlar arası yıkıcı rekabeti ortadan kaldıralım. Birlikte iş yapma kültürünü daha da geliştirelim. Kaynaklarımız kısıtlı. Bu kaynakları nokta atışı projelerde birlik beraberlik içinde kullanalım. Bu yolla daha çok ürünü ticarileştirelim" dedi.

Savunma sanayisinde daha sıkı koordinasyon dönemine geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayisinin kamu kesiminde yer alan tüm aktörlerle istişare sürecini hızlandırdı. Zincir toplantıların ilki ASELSAN'da gerçekleştirildi. ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesindeki toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bakan Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı. Toplantıda ayrıca TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK'a bağlı enstitülerin yöneticileri ile ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar hazır bulundu.

Toplantıda başta TÜBİTAK ve savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa geliştirmekte olduğu projeler olmak üzere milli teknoloji geliştirmeye dönük adımlar masaya yatırıldı. Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsatan Bakan Varank, "Bu yol haritamıza milli teknoloji hamlesi adını verdik. Milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kurumlar arasında iletişimin arttırılmasına önem verdiklerinin altını çizen Varank, "Savunma sanayisi bizim göz bebeklerimizden. Paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlamamız çok önemli" diye konuştu.

YERLİLEŞME VURGUSU

Bakan Varank, savunma sanayisinde yerlileşme oranını yüzde 70'lere kadar çıkarttıklarını kaydederek, bunu komponent yani makine bileşenleri bazında da gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Bu alana yatırım yapmak gerektiğinin altını çizen Varank, "Komponent bazında yerlileşme için harekete geçmeliyiz. Cari açık verdiğimiz özellikle parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme haiz" diye konuştu.

NOKTA ATIŞI PROJELER

Varank, savunma sanayisinde kurumsal taassupların, kişisel çatışmaların, hatta kaprislerin olabileceğini ancak bunlara müsamaha göstermemek gerektiğini vurgulayarak, "Gelin, kurumlar arası yıkıcı rekabeti ortadan kaldıralım. Birlikte iş yapma kültürünü daha da geliştirelim. Kaynaklarımız kısıtlı. Bu kaynakları nokta atışı projelerde birlik beraberlik içinde kullanalım. Bu yolla daha çok ürünü ticarileştirelim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Varank, "Birbirimize rakip olmadan, özel sektörü de rakip görmeden çalışmamız gerekiyor. Özel sektörü de eşit şartlarda yarışa sokalım" diye konuştu.

Toplantıda, kurumların yürüttüğü projeler ve kabiliyetleri tek tek ele alındı. Konunun tarafları, birçok alanda ortak noktalara yoğunlaşarak, koordinasyon anlamında mesafe aldı.

Savunma sanayisinde daha sıkı bir koordinasyon için düzenlenen zincir toplantıların ikincisi ROKETSAN'da gerçekleştirilecek. Öte yandan, Bakan Varank toplantı öncesinde ASELSAN'ın Macunköy'deki ve Gölbaşı'ndaki tesislerinde incelemelerde bulunarak, ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(Neşra Durmaz/İHA)