Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranında Yüzde 65'lerin Üzerine Çıktık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde TEI'miz var. Yani her şeyini dışarıdan ithal eden, yüzde 15'lere kadar inen yerlilik oranından bugün yüzde 65'lerin üzerine çıktık. TEI'de bugün Eskişehir'de ne yapıyoruz?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde TEI'miz var. Yani her şeyini dışarıdan ithal eden, yüzde 15'lere kadar inen yerlilik oranından bugün yüzde 65'lerin üzerine çıktık. TEI'de bugün Eskişehir'de ne yapıyoruz? Artık kendi ürettiğimiz hava araçlarının motorlarını kendimiz yapmaya başladık." dedi.



Eskişehir Valilik Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitingde konuşan Oktay, anlamından koparıp başka şeylere alet etmek isteyenlerin aksine nevruzu Türk dünyasının ve Türkiye'nin bayramı olarak kutladıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her alanda Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:



"Eğitimde dersliklerimize baktığımızda, derslik başına ortalama 22 öğrenci düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Geçmişle kıyasladığımızda 40'ların, 50'lerin 60 kişilik öğrencilerinin bir arada olduğu sınıflardan ortalama 22 öğrenci, şimdi onu çok daha aşağılara indiriyoruz. İnşallah tekli öğretime geçtiğimizde bu sayıyı çok daha aşağıya indiriyor olacağız. Sağlıkta aynı şey, ilk etapta bütün dünyada ortalamalara baktığımızda Türkiye çağ atladı. Yok bilmem sigorta hastanesiydi, yok devlet hastanesiydi. Her kesimin herhangi bir sıkıntısı olduğunda rahatça hastaneye gidebileceği, muayenesini olduktan sonra da rahatça ilacını alabileceği bir Türkiye'ye geldik. Turizmde artık 45 milyonu geride bıraktık, 70 milyon turist ve 70 milyar hedefine odaklandık. Savunma sanayisinde TEI'miz var. Yani her şeyini dışarıdan ithal eden, yüzde 15'lere kadar inen yerlilik oranından bugün yüzde 65'lerin üzerine çıktık. TEI'de bugün Eskişehir'de ne yapıyoruz? Artık kendi ürettiğimiz hava araçlarının motorlarını kendimiz yapmaya başladık. Nasıl oldu bunlar? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle oldu. Dik duran, dimdik duran, milletinin yanında milletiyle beraber, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlarla birlikte olan bir liderle birlikte oldu."



"Kandil'den veya Pensilvanya'dan destek bekleyenlere eyvallah etmiyoruz"



Ekonomide de daha ileri gideceklerini anlatan Oktay, Türkiye'nin şu anda dünyanın 17'nci büyük ekonomisi, satın alma gücünde 13'üncü büyük ekonomisi olduğunu aktardı.



Oktay, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmasını hedeflediklerine dikkati çekerek şunları söyledi:



"Eskişehir'in büyüme oranlarına baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme oranı gerçekleşiyor. Nasıl oluyor bu? Biz hiçbir ayrım yapmıyoruz da onun için. Başkaları gibi 'Oy yoksa hizmet de yok' diyenlerden değiliz. Yılda 1 milyarlık ihracat seviyesinin üzerine çıkan bir Eskişehir. Yani istihdam, iş ve AŞ üreten bir şehirden bahsediyoruz. Gece gündüz liderimizin başkanlığında, liderliğinde, önderliğinde çalışıyoruz. Yerelle bütünleştiğimizde inşallah Eskişehir'i şaha kaldıracağız, Cumhur İttifakı ile birlikte şaha kaldıracağız. Öyle masa başında veya gizli, arka planda yapılan ittifakla değil, sizlerin önünde apaçık, şeffaf bir şekilde yaptığımız ittifaklarla, milletimizin, memleketimizin ve Eskişehir'in geleceği için yaptığımız ittifaklarla sizlerin huzurundayız. Birileri gibi Kandil'den veya Pensilvanya'dan destek bekleyenlere, onlara da eyvallah etmiyoruz. Onların da tam aksine hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz inşallah."



Eskişehir'in üç üniversitesiyle eğitimde lider şehirlerden biri olduğunu söyleyen Oktay, Eskişehirspor'dan da ligin ikinci yarısında daha büyük başarılar beklediklerini belirtti.



Hizmet ve istikrar için yatırımların artacağını dile getiren Oktay, "Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza yürüyüşümüz devam edecek. Nereye yürüyoruz peki? 31 Mart zaferine. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'mızın Eskişehir adayı Burhan Sakallı, tecrübesiyle, birikimiyle gönül belediyeciliğini, bu bayrağı alıp en güzel şekilde dalgalandıracak inşallah." dedi.



"Türkiye'nin sanayisi büyüyor"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Eskişehir'in yatırıma devam ettiğini anlattı. Türkiye'nin sanayisinin ve Eskişehir'in büyüdüğünü aktaran Turhan, şunları kaydetti:



"Türkiye büyüyor ve güçleniyor. Nasıl oluyor bu? Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle oluyor. İmkanlar, fırsatlar değerlendirilerek oluyor. Bir bir büyük yatırımlar, otoyollar, tüneller, köprüler, hızlı demir yolları artık hizmete giriyor. Ankara'yı önümüzdeki yıl Sivas'a bağlıyoruz. Uşak'a kadar 2020'nin sonunda Ankara'yı hızlı trenle bağlıyoruz. Önceden kaynaklar, hortumlarla bir yere akıyordu, birilerinin cebine akıyordu. Sahneye bir hizmet adamı çıktı, bir dava adamı çıktı, ülkesi ve milletine sevdalı bir lider çıktı. İstanbul'da başlattığı belediyecilikle, yerel yönetimle olan hizmet kervanını Ankara'ya taşıdı."

