Son Dakika Haberleri: Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği
Son Dakika Ekonomi Savunma sanayisine 'yerli bor karbür' desteği

Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"

Savunma sanayisine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın ( Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"

Fatih Dönmez, Balıkesir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:39 
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