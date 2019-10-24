Savunma sanayisine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın ( Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"