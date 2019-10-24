Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği
17 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın ( Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:39
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