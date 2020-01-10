Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den - Son Dakika

Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor.

Savunma sanayisinin çelikleri KARDEMİR'den, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor." dedi.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğine sahip KARDEMİR'in, ülkenin milli hedefleri doğrultusunda 2 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirdiğini ve hükümetin 2023 hedeflerine katkı sağladığını söyledi.

Özellikle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu bazı çelik ürünlerini üretmeye başladıklarını belirten Soykan, "Önemli yatırımlarımızdan birisi olan Çubuk Kangal Haddehanesinde, makine imalat sanayi sektörüne yönelik muhtelif çap ve kalitelerde çubuk ve kangal formlarında çelik üretiyoruz." diye konuştu.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğine de üye olduklarına işaret eden Soykan, şunları kaydetti:

"Fabrikamızın savunma sanayi çeliklerinin üretilmesi öncelikli hedeflerimizden. Fabrika olarak sektöre yönelik üretimler için yeni bir yol haritası belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde savunma sanayisi sektörünün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) kalite çelikler, kangal formunda üretildi. KARDEMİR, milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarını artırmaya katkı sağlıyor."

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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