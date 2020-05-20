Savunma sanayisinin liderleri Kovid-19 sürecini ve sonrasını değerlendirdi - Son Dakika

Savunma sanayisinin liderleri Kovid-19 sürecini ve sonrasını değerlendirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin azalmasının uçak üreten firmaları da etkilediğini belirterek, "Bizim de o firmalara yönelik yarım milyar dolarlık ihracatımız var, bu biraz etkilenecek.

Savunma sanayisinin liderleri Kovid-19 sürecini ve sonrasını değerlendirdi, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin azalmasının uçak üreten firmaları da etkilediğini belirterek, "Bizim de o firmalara yönelik yarım milyar dolarlık ihracatımız var, bu biraz etkilenecek." dedi.

Kotil, STM ThinkTech tarafından düzenlenen "Kovid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu panele video konferans yöntemiyle katıldı.

Kotil, konuşmasında, TUSAŞ'ın salgın sürecinde gerekli tüm tedbirleri aldığını, haziran başından itibaren tam kapasite çalışma sistemine başlayacaklarını söyledi. Kotil, "Yılbaşında TUSAŞ için dolar olarak yüzde 23 büyüme hedefi koymuştuk. Biz bunu yaşanan sürece rağmen tutturacağımıza inanıyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız 5 helikopterimiz var. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmadan devam ediyoruz. Uyduda Türksat-6A şu anda doludizgin gidiyor. Biz TUSAŞ olarak söz konusu uydunun entegrasyon testinden sorumluyuz ve hiçbir aksaklık yaşamadık." diye konuştu.

Salgın sürecinin kurumun en güçlü olduğu döneme denk geldiği için hiçbir projenin aksamadığını ifade eden Kotil, bu süreçte çalışmaları daha yalın ve bürokrasiden arındırılarak yaptıklarını dile getirdi.

Kotil, salgın sürecinin turizm sektörünü ciddi anlamda etkilendiğini anımsatarak, "Seyahatlerin azalması uçak üreten firmaları etkiliyor. Bizim de o firmalara yönelik yarım milyar dolarlık ihracatımız var, bu biraz etkilenecek." dedi.

TUSAŞ'ın üretimle ilgili hiçbir sorun yaşamadığını, hatta F-35 uçağının orta gövdesini kendilerinin ürettiğini anlatan Kotil, ancak en önemli konulardan birinin söz konusu uçakların motor gibi iç aksamının da yerli ve olması gerektiğini vurguladı.

Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projelerin çok çabuk yapılması gerekiyor. Daha önce ön gördüğümüz süreleri de bizim kısaltmamız gerekiyor. Salgınla birlikte dünyada oluşan yeni düzen anlayışı, bazı şeyleri öne almamızı bize zorunlu kılıyor. İlk 10'a girme hedefimiz var. 2028'e kadar TUSAŞ dünya savunma sanayi sektöründe ilk 10'a girecek. Gökbey helikopterinin teslimatı 29 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Genel maksat helikopterimizi 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz."

"Projelerde aksama yok"

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci de Türkiye'nin salgın sürecinde yaşadığı sorunlara kendi iç dinamiğiyle mühendisi ve firmalarıyla müdahale ettiğini ve ortaya çıkan yerli solunum cihazının buna önemli örnek olduğunu söyledi.

Muhtemel farklı salgın ve saldırılara yönelik de çalışmalar yapıldığını dile getiren İkinci, "Örnek olarak bizim kamikaze dronlarımız var. Üzerinde çok ciddi görüntüleme sistemleri var. Bizim arkadaşlarımız görüntüleme sistemleri üzerinden direkt otomatik olarak Kovid-19 muayene etmeksizin görüntü işleme kabiliyetiyle yüzde 80'in üzerinde doğru sonuçlar veren bir yöntem ortaya koyabildiler." ifadesini kullandı.

İkinci, salgının STM olarak yürütülen deniz projelerinde aksaklığa sebebiyet vermediğine işaret ederek, "Biz şu an Doğu Akdeniz'deki durumu dikkate alarak İ sınıfı fırkateynin normal planlanan takvimden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilebilmesi için büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

"Virüs tanı sistemleri üzerinde çalışıyoruz"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Kovid-19 salgına rağmen yılın ilk döneminin kurum açısından çok başarılı ve verimli geçtiğini, geçen seneyle karşılaştırıldığında söz konusu dönemdeki hasılatın yüzde 50'ye varan oranda arttığını söyledi.

Görgün, şirketin şimdiye kadar özellikle sivil alanda yaptığı çalışmaları, kendi öz kaynaklarından karşıladığını belirterek, "Özellikle son dönemde yaşam destek üniteleri, ventilatör cihazı gibi üniteler ortaya çıktı fakat bununla birlikte defibrilatör cihazı, kalp ve akciğer pompa cihazı da ASELSAN tarafından geliştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ön açıcı destekler ve büyük firmaların KOBİ'lerin ellerinden tutmasıyla Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarının sağlıkta ihtiyaç duyulan cihazlarda da sürdüreceğinin altını çizdi.

Prototipinin tanıtımı yapılan yeni nesil MR cihazının da bunlardan birisi olduğunu anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, X-ray cihazları ve mobil, taşınabilir X-ray cihazları üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de son geliştirdiğimiz mühendislik prototipin (MR) tanıtımını yapmıştık. Bilkent Üniversitesi UMRAM laboratuvarında onların farklı disiplinlerdeki akademisyenleri ve öğrencilerinin ortaya koyduğu akademik çalışmalar, ASELSAN'ın da mühendislik desteğiyle geliştirdiği bir ürün ortaya çıktı. Bu teknoloji seviyesi 6-7'ye ulaşmış bir cihaz, teknoloji seviyesi 9'a ulaştığında seri üretilebilir hale gelecek. Sistem tasarımı tamamen ASELSAN ve BİLKENT'e ait olan bu cihaz, içindeki kritik komponentleri yerlileştirme süreciyle faaliyetlerine devam ediyor."

Görgün, şirketin, üçüncü faaliyet alanı olarak virüs tanı sistemleri üzerinde çalıştığını ifade ederek, bu çalışmaların, virüslerin farklı yöntemlerle hızlı tespit edilebilmesini sağlayan sistemler olduğunu ve bu kapsamda geliştirilen ve testlerine başlanan bir cihaz olduğunu belirtti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:52 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma sanayisinin liderleri Kovid-19 sürecini ve sonrasını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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