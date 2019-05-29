Son Dakika Haberleri: Savunma şirketleri "en büyükler" arasında
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Savunma şirketleri "en büyükler" arasında

25 dakika önce

Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yılki faaliyetleriyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdırdı.

Savunma şirketleri
Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yılki faaliyetleriyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdırdı. ASELSAN geçen yıl 5, TUSAŞ 6, Otokar 38, BMC 18 basamak yükselerek kendilerine üst sıralarda yer buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:18 
Otokar, Türkiye, Ekonomi
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