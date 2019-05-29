Savunma şirketleri "en büyükler" arasında
25 dakika önce
Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yılki faaliyetleriyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdırdı.
Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yılki faaliyetleriyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdırdı. ASELSAN geçen yıl 5, TUSAŞ 6, Otokar 38, BMC 18 basamak yükselerek kendilerine üst sıralarda yer buldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:18
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